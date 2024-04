’Tomorrow’s Parties’ al Boiardo di Scandiano

Il cinema teatro Boiardo di Scandiano questa sera (con inizio alle 21) propone un appuntamento unico: "Tomorrow’s Parties" dell’ ensemble Forced Enterteinment. Considerata uno spettacolo tra i più originali della drammaturgia britannica contemporanea, "Tomorrow’s Parties" è presentato finalmente in Italia e in lingua italiana. Per la prima volta la compagnia ha acconsentito a una versione non in lingua originale di un suo lavoro. A curarla Robin Arthur, storico componente del gruppo, insieme al coreografo Roberto Castello. Il debutto in prima nazionale è stato al Romaeuropa Festival (lo scorso 3 novembre 2023), mentre la data di Scandiano è al momento la prima e unica in Emilia-Romagna. In scena: Marco Cavalcoli e Simona Generali. "Tomorrow’s Parties" è un brillante, visionario, commovente sguardo sul futuro. Un’istantanea delle paure, delle speranze e dei riferimenti culturali della borghesia progressista inglese, datata 2011: anno di creazione dello spettacolo. Da allora, quello che oggi aggiunge particolare interesse al lavoro è che alcune delle tante ipotesi che lo spettacolo avanza si siano avverate. Una donna e un uomo in piedi, immobili, su una piccola pila di pallets - in uno spazio incorniciato soltanto da un festone di lampadine colorate - giocano per circa un’ora ad avanzare ipotesi, dalle più verosimili alle più paradossali, sui probabili scenari che attendono il genere umano. Evocano visioni, a volte luminose, a volte allucinanti e raramente sono d’accordo. Il meccanismo, semplicissimo, scatena ben presto un fuoco d’artificio di lucida, disincantata, intima, profonda, e spesso amara introspezione.

Info: www.cinemateatroboiardo.com - www.ater.emr.it

Stella Bonfrisco