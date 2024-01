"Torelli dia risposte ai cittadini. Non sminuisca le lamentele"

L’opposizione critica il recente intervento del sindaco Fausto Torelli, medico, in risposta alle critiche espresse da un cittadino sui servizi sanitari. "Il luminoso percorso di studi e le apprezzate competenze lavorative, nell’ambito medico, del sindaco Torelli sono noti ai più", afferma in una nota il consigliere comunale di ’Viviamo Montecchio’ Luigi Rocca. "Personalmente a ciò posso aggiungere anche la disponibilità e umanità profuse nell’esercizio della professione di Ippocrate. Ma a mia opinione risulta inopportuno ed inappropriato alla sede, rispondere in maniera piccata e personale ad un cittadino, che nemmeno aveva citato il sindaco. Torelli ci fornisce alcune informazioni utili, ma dimentica di illustrarci se e quando sarà operativo anche a Montecchio un Centro di Assistenza e Urgenza, come già accade a Scandiano e Correggio".

"Dispiace come ancora una volta il nostro sindaco abbia dimostrato di mal tollerare le critiche - attacca Marco Rondani, esponente di Forza Italia - cosa che si era già vista con il caso della moschea e durante l’incontro con la cittadinanza, sulla questione dei bagni mancanti nella tensostruttura del D’Arzo. Spero che in futuro esperienze simili siano raccolte e invece che pensare a come controbattere, peraltro sminuendo chi le solleva, si pensi a come migliorare il servizio, che dall’inizio della pandemia è stato spesso oggetto di pesanti tagli. Propongo infine, un altro incontro aperto tra amministrazione e cittadinanza, in modo da ricordare ai cittadini le nuove regole sull’accesso ai pronto soccorso, chiarire eventuali dubbi e fare il punto sulla situazione presente e futura dell’ospedale Franchini".

Nina Reverberi