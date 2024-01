Tornano i ’compleanni benefici’. Attrezzature e doni alle associazioni

Tornano di attualità i "compleanni benefici", che ormai da parecchi anni si ripetono con gesti generosi grazie alle donazioni di alcuni amici che festeggiano insieme il loro anniversario di nascita, che cade più o meno in questi giorni di gennaio. Dal periodo Covid, ormai, non si svolgono più le affollate cene che raccoglievano fino a 250 invitati, col ricavato delle offerte destinato a scopi benefici. Ma, simbolicamente, il gruppo di festeggiati guidato dal guastallese Ginetto Tosi ha deciso di continuare la tradizione delle donazioni. Domenica mattina davanti al duomo di Guastalla c’è stata la consegna di attrezzature: due carrozzine per la casa di riposo-Rsa di Guastalla, in memoria di monsignor Paolo Pirondini, storico parroco a Guastalla recentemente scomparso, 200 euro per il restauro del santuario della Madonna della Porta, altri 200 euro per il restauro della torre civica, 200 euro in buoni carburante a favore dell’associazione Amici del Day Hospital Oncologico della Bassa, per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici alle terapie di cui necessitano.

Presenti anche i rappresentanti delle varie associazioni destinatarie delle donazioni, con la benedizione religiosa del parroco, don Nildo Rossi.

Nel corso degli anni il gruppo dei "compleanni benefici" è riuscito a raccogliere fondi per parecchie migliaia di euro, destinando ogni volta attrezzature a persone disabili e bisognose, case protette e associazioni di volontariato, sempre nell’azione di contrasto alla disabilità.

a.le.