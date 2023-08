Tornano i concerti di Soli Deo Gloria Canti religiosi antichi a Sabbione

Tornano i concerti di Soli Deo Gloria, a Reggio. Oggi alle 18 alla chiesa dei santi Sigismondo e Genesio, a Sabbione, è in programma l’esibizione del Fonte Armonica Ensemble e del Coro Gospel and More. Il Fonte Armonica Ensemble, diretto da Marco Guidorizzi, propone al pubblico canti religiosi antichi, partendo dal 1500 fino ad arrivare a Bach. Musica sacra viene proposta all’organo da Federico Bigi, musicista reggiano, organista titolare nella chiesa dei Ss. Donnino e Biagio in Rubiera e contitolare nella chiesa di S. Francesco da Paola. Mentre il coro, diretto da Francesca Canova, esegue canzoni gospel. Ingresso libero.

Per la rassegna Restate, oggi dalle 16 al parco di Villa Levi si svolge "Sounday", tra musica, food e drink. All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto alle 21,15 la proiezione del film "Following" di Christoper Nolan.

A "La Festa", al Campovolo di Reggio, alle 21,30 la presentazione del docufilm "I miei 7 padri" di e con Liviana Davì. All’Arena la musica di Generazione Z, in balera si danza con l’orchestra di Massimo Budriesi, al piano bar si esibisce Vittorio Bonetti. A Massenzatico la tradizionale fiera di paese al circolo La Capannina con cena a base di pizza, alle 21 "VoCinArte" presenta "Chi erano mai questi Beatles?", un viaggio a ritroso nel tempo con Sandro Pezzi, Alberto Padovani, Enrico Fava, Michele Manfredi. La festa a Massenzatico prosegue domani sera con un "Pinnacolone" di beneficenza, a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. Nell’ambito di "Estate Popolare", stasera dalle 21 nel quartiere residenziale di via Compagnoni 25 viene proiettato il musical "Cantando sotto la pioggia". Ai Chiostri di San Pietro a Reggio, oggi dalle 8 alle 13,30, si svolge "Dalla terra alla tavola", il mercatino delle aziende agricole biologiche e biodinamiche del Bio Distretto Reggiano. A San Polo d’Enza stasera in piazza Matteotti prosegue la festa "Arrosticini e Beer Festival" con gastronoma e la musica del "Canta Italia", serata con i grandi classici italiani. A Pieve Saliceto di Gualtieri si conclude stasera la fiera di San Luigi, al locale circolo Anspi, con la commedia "Amur e bicicleti" di Ugo Franzoni, proposta dalla compagnia dialettale "La Palanca Sbusa".

Antonio Lecci