Tra Ligabue e Bonifazio Asioli

Doppio appuntamento per la giornata di sabato a Correggio. Nel pomeriggio, dalle 15, nella sala conferenze di palazzo dei Principi è in programma la presentazione del libro "Luciano Ligabue. Le Canzoni" di Corrado Minervini, mentre alle 16,30 viene proiettato il filmato "Il Destino di un Clan" di Ilario Tebaldi, un documentario sui Clan Destino, il primo gruppo musicale del rocker correggese a inizio carriera. Sabato sera, invece, alle 20,45 da palazzo dei Principi parte "Bonifazio e gli altri: storie e vicende di una famiglia", una visita guidata itinerante ai luoghi della famiglia Asioli, a cura di Marco Tassoni. Per circa novanta minuti ai partecipanti verranno illustrati i luoghi che hanno definito la storia correggese della famiglia Asioli. Partecipazione gratuita con iscrizione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-691806 (museo@comune.correggio.re.it).