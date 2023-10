Tra storia e cultura a Casalgrande: "Venere imperiale" al De Andrè

Appuntamento di storia e cultura, oggi alle 15,30 al teatro di Casalgrande, con ingresso libero, dal titolo "Venere imperiale", come il film girato negli anni Sessanta su Paolina Bonaparte, la sorella prediletta di Napoleone. Una lezione aperta a tutti, a teatro, con il prof. Ugo Bedeschi, nell’ambito della rassegna "Incontriamoci, parliamo e discutiamo…". Paolina viene descritta come una fanciulla esuberante, provocando irritazione nella cognata Giuseppina, che vedendosi sottrarre un certo Canouville, suo amante, convince Napoleone d imporre un marito alla sorella: il maresciallo Leclerc. Il matrimonio non muta il suo carattere e per evitare lo scandalo i coniugi Leclerc vengono mandati alle Antille. Qui Paolina resta vedova e ritorna a Parigi dove sposa il principe Borghese. Con lui si trasferisce a Roma: darà grande scandalo arrivando a posare nuda per lo scultore Canova.