Tragica carambola nel Modenese Muore in motocicletta il professor Giorgio Carrubba

Terribile scontro ieri, nel tardo pomeriggio sulla Nazionale per Carpi, all’altezza di Lesignana. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto ed una moto e per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A perdere la vita il professor Giorgio Carrubba (nel riquadro), settantenne, sicialiamo d’orgine, docente di educazione fisica in pensione, già vicesindaco di Rolo.

Ancora non è chiara la dinamica, per ricostruire la quale sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, giunta subito sul posto.

Quel che si sa è che le due auto percorrevano direzioni diverse e che, a seguito del violentissimo impatto con il motociclista, una delle due si è cappottata nel fossato a lato della carreggiata (foto), mentra l’altra, una Range Rover, è rimasta accanto alla moto a terra.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18.30 all’altezza del ponte dell’alta velocità e per consentire i soccorsi la strada Nazionale per Carpi è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza ed era stato pre allertato anche l’elisoccorso.

All’arrivo del personale sanitario, però, per il professore non c’era più niente da fare. Ferito il conducente dell’auto finita nel fosso.

A causa dell’incidente si sono verificati inevitabili rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Carrubba era una persona di cultura, attenta ai problemi della società, impegnato in prima persona, in paese, nella politica locale e in parrocchia. Era stato vicesindaco e consigliere comunale. La notizia della sua morte è rimbalzata nella tarda serata in paese, in una miscellanea di incredulità e cordoglio per la scomparsa.

Antonio Lecci

Valentina Reggiani