Trasferta amara in Piemonte. Il Città del Tricolore ora è fanalino di coda

Brutto ko esterno per l’Hockey Prato Città del Tricolore (4), che interrompe una striscia di due risultati utili consecutivi nello scontro salvezza di Serie A Elite maschile disputato a Torino contro l’HP Valchisone (6), chiuso sul 5-4 in favore dei padroni di casa. Il pomeriggio sembra mettersi bene per gli uomini di Chaves, avanti con una splendida conclusione al volo di Catellani, ma la retroguardia fatica a contenere gli attacchi dei piemontesi, che si portano avanti 4-1; Prandi e Lisantti tengono gli ospiti a -2, poi è Morbioni a fissare il 5-4 a 5’ dalla fine che ridà qualche speranza ai suoi, con la panchina che richiama addirittura il portiere per avere un giocatore di movimento in più in campo, ma il risultato non cambia più. Il Valchisone scavalca così il Tricolore, lasciandolo all’ultimo posto: nel prossimo turno l’undici reggiano sarà di scena nuovamente in trasferta, a Cagliari, contro l’Amsicora.