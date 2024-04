Trasferte insidiose per Jolly e Reggiolo

Appuntamento esterno per Basket Jolly (26) e Pallacanestro Reggiolo (26), di scena in terra bolognese nella 12esima di ritorno di DR1. Alle 18,30 sono i cittadini ad aprire il programma, facendo visita al Progresso Happy Basket (22) con l’obiettivo di riscattare lo stop casalingo rimediato venerdì scorso per mano dell’Icare Cavriago: nelle fila locali il pericolo numero uno è rappresentato dal playmaker Riguzzi, che con 17,8 punti di media è uno dei più prolifici del raggruppamento. Vuole dimenticare lo stop di San Giovanni in Persiceto, invece, Reggiolo: gli uomini di Bosi fanno visita alle 19,45 ad una Anzola (28) in salute, che grazie al 96-85 su Cento ha conquistato la quarta vittoria di fila. In questo caso, tra i felsinei, il terminale offensivo numero uno è Papotti (17,4 punti ad allacciata di scarpe). Domani alle 18 cerca punti salvezza l’Icare Cavriago (16), che alle 18 riceve i Giardini Margherita (36).