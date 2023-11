Società agricola ricerca trattorista con esperienza per guida trattori, pulizia e aiuto in stalla. Si ricerca un candidato che sia automuniti e che possegga l’abilitazione alla guida di trattori. Per la posizione si offre un contratto a tempo determinato. L’orario previsto per lo svolgimento della mansione è part-time, ossia dalle 6 alle 9 e dalle 16.30 alle 19.30.

Luogo di lavoro comune di Vetto (RE). Scadenza candidature: 16112023.