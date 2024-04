Traversa di Cerezzola, la visita al cantiere: "Opera strategica del valore di 12 milioni di euro"

Traversa di Cerezzola, il cantiere per la ri-funzionalizzazione del nodo idraulico prosegue: i lavori, iniziati a gennaio, si concluderanno a fine ottobre 2025. L’opera, del valore di 12 milioni di euro e affidata alla Bonifica dell’Emilia Centrale, è stata al centro di un incontro tra sindaci dell’Unione Val d’Enza e il presidente del Consorzio Lorenzo Catellani, il direttore Domenico Turazza ed i tecnici. Il progetto – approvato da Mit e AbdPo – prevede il recupero e l’ampliamento di capacità d’invaso della traversa per circa 100mila metri cubi, attraverso una diga "gonfiabile" mobile ribaltabile (Hard top rubber dam), che permetterà la regolazione dei livelli in alveo dell’Enza.

"È un’opera strategica per l’intero territorio – ha sottolineato Lorenzo Catellani, presidente dell’Emilia Centrale – sia per la derivazione di acqua per uso agricolo e potabile che per la sicurezza, ritenuta dall’AbdPo sinergica alla realizzazione di un invaso (la diga di Vetto, ndr) volto a compensare il deficit idrico. La Bonifica, con i lavori di Cerezzola e la gara per il Docfap, sta effettuando un lavoro importante per cercare una soluzione concreta alle criticità idriche della Val d’Enza". Il presidente dell’Unione Luca Ronzoni, esprimendo soddisfazione, ha aggiunto: "Siamo in attesa dello studio di fattibilità sull’invaso, ma le necessità erano ben definite da tempo e ci obbligano a dare risposte, che devono essere frutto di una strategia complessiva che prevede diversi interventi, alcuni a breve termine". La traversa "non è ‘la’ soluzione, ma parte di azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo".

Francesca Chilloni