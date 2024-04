Tre appuntamenti sul dialetto per cultori, bambini e famiglie

Sabato 6, giovedì 11 e venerdì 12 aprile sono in programma tre appuntamenti con il dialetto pensati per cultori, appassionati, bambini e famiglie. L’idea del Comune di Albinea e biblioteca è la valorizzazione del dialetto. Gli eventi sono realizzati in collaborazione col centro studi sul dialetto reggiano e l’associazione Léngua Mêdra sotto il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi sezione di Reggio, Società Reggiana di Studi Storici e Pro Loco di Albinea. Gli incontri si svolgono nella sala civica e biblioteca. Si parte il 6 aprile alle 16.30 con ‘Parla come mangi! (Pèrla cm’èt mâgn)’ð 0522.590232.