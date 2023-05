Tre banconieribaristi Un mese con formazione

Azienda della ristorazione, in vista di prossime aperture a Reggio in una prestigiosa zona del centro, cerca 3 banconierie di bar gelateria, addetti al punto vendita con contratto part time, 30 ore e full time 40 ore, su turni nell’arco orario dalle 9 alle 20, da lunedì a domenica, per la preparazione di prodotti dolci e salati (bar & quick service salato, gelato, semifreddi, bakery, yogurt e waffles), il servizio e la cassa. Offerta per uomini e donne senza discriminazioni. Si ricercano persone precise, predisposte al contatto con il pubblico e al lavoro in team, desiderose di intraprendere un’esperienza in una realtà dinamica e in forte crescita; la provenienza dal settore della ristorazione è gradita ma non necessaria, in quanto sarà previsto un periodo di formazione. Sede raggiungibile con i mezzi pubblici, contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese con successiva proroga. Un giorno di riposo settimanale a rotazione.