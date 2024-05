Tre giorni di festa all’oratorio di Poviglio, organizzati dall’Unità pastorale in collaborazione con "Io parlo povigliese". Stasera alle 21,30 gara tra due gruppi musicali che si sfidano a colpi di medley in "Battle of the bands". Domani alle 21 tocca ai "dilettanti allo sbaraglio", con numeri di arte varie nello spettacolo "A fag al posibil" con ospite il barzellettiere Willer Collura, vincitore de "La sai l’ultima?" di Canale 5. Domenica alle 11 messa, alle 12,30 pranzo in oratorio, alle 15 caccia al tesoro per bimbi e ragazzi, alle 18,30 dj set con Riccardo Savi. Tutte le sere possibilità di cenare.