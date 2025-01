"Treni locali, serve un rappresentate del Comitato al tavolo tecnico"

Da ieri è entrato in vigore il nuovo orario sulla linea ferroviaria Reggio-Guastalla, che interessa pure le zone di Novellara e Bagnolo. Quattro le fermate soppresse: San Giacomo, San Giovanni, Pieve Rossa e Pratofontana. Il consigliere comunale novellarese Alessandro Cagossi spera che si possa tornare al ripristino delle fermate, chiedendo pure l’inserimento di un rappresentate del Comitato utenti della Reggio-Guastalla nel tavolo tecnico che comprende enti tecnici e istituzioni.

"Notiamo come il Pd locale solo oggi si accorge (o ammette), con almeno 15 anni di ritardo, che il servizio offerto del treno locale è improponibile. Quello che oggi affermano gli esponenti Pd ricalca quanto da anni viene denunciato: in primis Gianluca Paoli, quando era in carica come sindaco di Bagnolo, e dalla consigliera provinciale Cristina Fantinati. Ricordiamo anche il recente deragliamento a Novellara, sulle cui cause non abbiamo più avuto notizie, e che i nuovi treni elettrici nel primo anno di servizio avevano viaggiato senza le necessarie autorizzazioni. Il treno Reggio-Guastalla viaggiava in sicurezza? E oggi viaggia in sicurezza?"

"Mentre tutto il Pd, in un disperato tentativo di autoassoluzione, chiede alle proprie creature come sia stato possibile distruggere il trasporto ferroviario locale nonostante gli enormi investimenti degli ultimi 10 anni, dal 7 gennaio a Pieve Rossa non si ferma più il treno – aggiunge Paoli – È la sconfitta di un sistema governato da incompetenze, pressapochismo, sprechi, opportunismi e narrazioni ideologiche".

a.le.