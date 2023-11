Trio Vinaigrette per i giovedì Far

Per i Caffè del Giovedì della Far è in programma domani, al teatro San Prospero alle 18, il concerto del Trio Vinaigrette composto da Margherita Russo al flauto, Filippo Maturani al violino e Alice Hu Zhongyue alla chitarra. La formazione eseguirà musiche di Rossini, Fauré, Blum, Shostakovich e Schubert. Il Trio Vinaigrette nasce nel 2023 nel Conservatorio Peri, durante il corso di Musica da Camera di Claudio Piastra. La particolarità di questa formazione risiede nell’unione di timbri diversi ma non sovrastanti, capaci di creare atmosfere e approcciarsi a generi musicali di qualsiasi genere.

l.m.f.