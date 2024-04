Tripletta di Pedroni, la Bdl esulta

SANDRIGO

4

CORREGGIO

5

TELEA SANDRIGO: Merlo, Dalla Valle, Somacale, A. Contro, Costenaro; Crovadore, Cocco, Lopreiato, Toniolo, Novello. All. S. Contro.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Caroli, Pedroni; Castiglioni, Holban Ferretti, Gabbi, Tolomelli. All. Granell.

Arbitro: Moresco di Vicenza. Reti: pt Costenaro 1’, Dalla Valle 9’, Righi 15’ (rig.), Menendez 21’; Pedroni 9’, Costenaro 17’, Pedroni 20’ e 21’, Cocco 24’.

Nella 14ª giornata di Serie A2 di hockey su pista, la Bdl Minimotor s’impone 5 a 4 sul parquet del Sandrigo (fanalino di coda) e si assesta a centro classifica, sesta a tre punti dalla terza. Il calendario delle ultime quattro gare non è comodo (Modena, a Seregno, a Scandiano e chiusura in casa col Thiene), ma la squadra di Granell ha trovato una buona identità. A Sandrigo sembra giocare col topolino, lo lascia andare sullo 0-2, lo riprende e lo supera sul 3 a 2, dà ancora una speranza ai veneti sul 3 a 3, ma poi lo stende sul 5 a 3, evitando il ritorno totale della formazione locale. Spiccano le tre reti di Manuele Pedroni, giocatore del vivaio, che ha appena compiuto 17 anni. Del resto l’età media dei giocatori schierati a Sandrigo è al di sotto dei 20 anni; inoltre Correggio è in testa nei campionati di categoria under 11, u 15 e u 19.

c.l.