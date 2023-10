"Troppe zanzare nei parchi". La protesta dei genitori

Esplode la protesta sulla nota questione del proliferare delle zanzare nei parchi pubblici e nei pressi di scuole di Guastalla. Alcuni genitori hanno affidato il loro pensiero a una lettera inviata a uffici comunali e Sabar. "Più volte al ritiro dei bambini al nido comunale Iride e alla scuola dell’infanzia Arcobaleno, si notavano sul loro corpo numerosi ponfi da puntura di zanzara. Chiediamo l’immediata disinfestazione dei giardini degli istituti e dei parchi adiacenti, nonché dei parchi comunali".

I genitori sottolineano come siano state avanzare richieste informali sui social, oltre che attraverso i mezzi di informazione (il Carlino si è occupato più volte della vicenda), ma evidenziano pure come tali richieste "sono state del tutto disattese, sostenendo che la disinfestazione sarebbe nociva ai bambini, quanto invece sul sito internet del governo e della Regione si richiedono misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare". "Come genitori – si aggiunge – siamo costretti a riempire di repellente antizanzare (che dura al massimo 10 minuti), e al rientro anche di pomate al cortisone contro il prurito, dei bambini di 1-4 anni, con ponfi su tutto il corpo. Le insegnanti hanno inoltrato varie segnalazioni, ma non sono state ascoltate. Molti genitori preferiscono non fare uscire i bambini sia dopo scuola sia nei weekend perché obiettivamente è impossibile riuscire anche solo a sostare in un parco. Chiediamo quindi di provvedere quanto prima".

Antonio Lecci