Troppo alcol, litigano in centro

Quasi certamente c’è un abuso di alcolici e un evidente stato di ebbrezza alla base di una lite tra due uomini stranieri, avvenuta l’altra sera a ridosso del centro storico di Correggio. La zona è più o meno quella "solita", in cui ormai da tempo, periodicamente, si verificano liti e risse. Anche poche sere fa si è verificato un diverbio violento con diverse persone, in via Casati. L’altra sera sono stati futili motivi a scatenare la lite tra i due uomini, entrambi trentenni, apparsi in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’episodio si è verificato in presenza di diverse persone, le stesse che sono intervenute per dividere i litiganti che, a detta di un testimone, faticavano a restare in equilibrio, proprio per l’abuso di alcolici. Sono stati poi allontanati per evitare ulteriori contatti tra loro.