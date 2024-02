Trovato con la droga in auto e arrestato: malore, perde i sensi

È stato fermato in auto a Viadana di Mantova, dove svolge attività di intermediario bancario, e trovato in possesso di trenta grammi di cocaina, 150 grammi di hashish, sostanza da taglio e un bilancio di precisione. Nei guai un uomo di 46 anni, A.N., residente a Fabbrico, nella Bassa Reggiana. L’altra sera è incappato nel controllo dei carabinieri della cittadina mantovana, per poi essere arrestato. Ieri mattina, in tribunale a Mantova, è comparso davanti al giudice, il quale ha convalidato l’arresto per poi concedere i domiciliari, in attesa del processo, fissato per il 28 febbraio. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Messori, risulta incensurato. In tribunale ha confermato il possesso della droga, ma ha precisato che non era destinata alla classica vendita per spaccio, ma all’uso personale di un piccolo gruppo di amici di cui pure lui fa parte, per i quali si era reso disponibile all’acquisto. Resta però l’ipotesi dello spaccio, che ha confermato il provvedimento cautelare nei suoi confronti. L’avvocato difensore punta ora ad ottenere un affidamento in prova per il suo assistito, per cercare di evitare un procedimento penale vero e proprio. Il 46enne si sarebbe avvicinato di recente al consumo di droga, pare favorito da problemi di natura personale. Durante il controllo stradale, forse per l’agitazione, l’uomo è stato colto da malore, perdendo i sensi. Poco dopo si è ripreso.