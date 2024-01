Trovato con un coltello nell’auto: denunciato ragazzo di 27 anni

Un giovane di 27 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di porto d’armi o oggetti atti ad offendere: sulla sua auto i carabinieri hanno trovato un coltello. Il ragazzo è finito nei guai durante un servizio serale perlustrativo e di controllo del territorio compiuto dai militari dell’Arma della tenenza di Scandiano verso le 21.

I carabinieri, transitando in via Zibordi nella zona Cappuccini, hanno notato un’automobile che procedeva in direzione via Fratelli Rosselli. Hanno fermato la macchina, guidata dal 27enne, chiedendo al conducente se era in possesso del segnale mobile di pericolo. L’uomo ha dunque aperto il baule per mostrare l’effettiva detenzione del dispositivo: i militari hanno però subito notato un coltellino multifunzione della lunghezza di quindici centimetri di cui sei centimetri di lama, collocato all’interno di una scatola.

Sono ovviamente scattate le verifiche del caso. Il 27enne, dopo i chiarimenti richiesti sulla presenza del coltellino, non ha saputo fornire ai carabinieri nessun motivo che giustificasse la detenzione. Il 27enne è stato quindi accompagnato in caserma: è stato denunciato alla Procura di Reggio.

È stato anche sequestrato il coltello illecitamente detenuto dal giovane. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per gli approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.