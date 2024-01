Trovato morto nel letto. Si sospetta un’overdose: "Non si svegliava più"

È giallo per la morte di un giovane trovato senza vita in un appartamento di via dell’Abate, al civico 20, in centro storico. La vittima è un 24enne di origine gambiana. Si sospetta possa essere deceduto per overdose, ma la polizia sta indagando per fare luce. Il giovane era stato arrestato una settimana fa sotto i portici del ’grattacielo’, dove era stato trovato in possesso di cento grammi tra hashish e cocaina oltre ad un coltello. Il gip lo aveva liberato disponendo il divieto di dimora a Reggio che però ieri non ha rispettato.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di ieri pomeriggio. "Ieri sera (martedì, ndr) aveva bussato alla porta per chiedermi ospitalità", racconta un inquilino magrebino che vive nell’appartamento. "Con lui – continua – c’era una donna che ha presentato come la sua fidanzata. Li ho accolti in casa e intorno alle 23 sono usciti. Poi sono rientrati di notte, non so a che ora perché dormivo. Oggi (ieri, ndr) hanno dormito fino al pomeriggio. Alle 16 lei si è alzata e ha provato a svegliarlo, ma non dava segni di vita". Da qui è stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo anche la Scientifica che sta indagando per non lasciare nulla al caso. Stando a quanto ricostruito, la coppia avrebbe consumato sostanze stupefacenti. Le tracce di droga trovate saranno analizzate, mentre la procura potrebbe valutare di disporre l’autopsia. Intanto sia la donna sia l’inquilino sono stati portati in questura per essere ascoltati come persone informate sui fatti.