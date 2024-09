Truffe telefoniche. L’Ausl: "Diffidate e non fornite dati"

Spacciandosi per dipendenti dell’Ausl telefonano ai cittadini chiedendo di rispondere a sondaggi di vario tipo. E promettono in cambio anche degli omaggi. È la nuova truffa segnalata in questi giorni dall’Azienda sanitaria di Reggio Emilia, che precisa però di non aver organizzato "nulla di tutto questo". I reggiani contattati sono quindi invitati "a diffidare e a non fornire dati personali". In caso di dubbio, conclude l’Azienda è possibile anche contattare il proprio ufficio relazioni col pubblico.