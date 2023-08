"Tubazione rotta 4 volte in un mese"

Lamentele e disagi in via Gavardo a San Valentino per l’ennesima rottura di una tubazione dell’acqua potabile. Il problema è stato segnalato con preoccupazione da un cittadino della frazione di Castellarano che chiede urgenti provvedimenti per la risoluzione definitiva sollecitando la sostituzione della condotta d’acqua.

"Nell’ultimo mese il tubo si è rotto almeno quattro volte, in punti diversi lungo l’arteria, causando l’allagamento parziale della strada – dice un residente di via Gavardo –. Ogni volta viene informata Iren che interviene sul posto per occuparsi del guasto. Nelle ultime settimane c’è stata anche una dispersione importante di acqua. Ora è quindi necessario individuare una soluzione definitiva per evitare in futuro altre problematiche simili. Gli operai ogni volta sono poi costretti a scavare lungo la carreggiata danneggiando la strada".

L’ultima rottura della tubazione a San Valentino si è verificata venerdì notte. Ieri dell’emergenza è stata avvertita nuovamente Iren e gli operai si sono portati sul posto per la riparazione. Fortunatamente le abitazioni non sono interessate dagli allagamenti, ma durante i lavori di riparazione viene sospesa temporaneamente l’erogazione della fornitura dell’acqua.

"E’ fondamentale migliorare la linea per evitare altre rotture della condotta nelle prossime settimane – sottolinea il cittadino –. Non sono mancate le lamentele da parte dei residenti della zona per queste ripetute interruzioni d’acqua durante lo svolgimento dei lavori in via Gavardo".

Matteo Barca