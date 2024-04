Tunnel allagato, lui ignora il rosso e resta bloccato

Auto bloccata nel sottopasso allagato, conducente recuperato dai Vigili del Fuoco. È avvenuto in viale Europa (sp 39) venerdì attorno alle 20, dopo che una bomba d’acqua aveva colpito le campagne santilariesi. L’automobilista forse non s’è accordo del rosso al semaforo che indica la impraticabilità del sottopasso e ha affrontato la discesa: sul fondo erano presenti circa 40 cm di acqua, e la vettura s’è arrestata. La vittima ha allertato i soccorsi: in pochissimi minuti è arrivata una squadra dal vicino distaccamento dei Vigili. Attrezzati con vestizioni idonee, gli uomini sono scesi, hanno aiutato il conducente ad uscire dall’abitacolo e l’hanno portato all’asciutto. È stata anche recuperata l’auto, che non aveva subito danni tant’è che s’è riavviata quasi subito. Intanto le idrovore si erano attivate, svuotando il sottopasso in circa mezz’ora. f.c.