Turismo, in crescita arrivi e presenze

Online sul sito della Regione i dati turistici del primo trimestre 2024: in aumento gli arrivi +9,3% sul 2023 e le presenze +9,9%

Cresce in percentuale maggiore la Riviera +26,5% gli arrivi e +25% i pernottamenti sul 2023; nelle Città d’arte si concentra la maggior parte dei turisti, il 43,6% delle presenze regionali; doppia cifra anche per le località collinari, +14,4% gli arrivi e +11,7% le presenze; migliorano le terme con +13,2% di arrivi e +7,6% i pernottamenti; in flessione l’Appennino per l’inverno mite, -9,6% gli arrivi e -10,3 % le presenze. Sono i dati del trimestre elaborati dall’Ufficio regionale di statistica.

Crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell’anno, + 9,9% rispetto al 2023 (+ 11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019).

Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019).