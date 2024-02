Turismo sportivo, arrivano gli azzurri del futsal

Nuovo raduno sabatodelle nazionali di Fustal-Essi maschile e femminile, ultimo atto in vista delle Winter Deaflympics di Erzorum, Turchia 2024. Il calcio a 5 infatti di questa edizione è stato inserito nelle olimpiadi invernali sordi (Essi). Il palazzetto Giovanelli sarà la sede degli allenamenti e dell’ultima gara amichevole prima della partenza per la Turchia. Saranno due formazioni reggiane le ultime "sparring partner" degli azzurri. Sabato alle 15.30 saranno gli uomini guidati da Gonzalo Santangelo ad affrontare il Bagnolo Calcio a 5, mentre le donne alle 17 si troveranno di fronte la formazione di Reggio Tricolore. Entrambi gli incontri saranno ad ingresso libero e si disputeranno sul parquet di Via Matilde di Canossa a Castelnovo Monti. Nella mattinata di sabato le azzurre incontreranno una delegazione di 100 studenti degli Istituti Cattaneo-Dall’Aglio e Nelson Mandela di Castelnovo. Incontro che sarà condotto da Luca Simonelli e Chiara Scalise. Il raduno delle Nazionali di Futsal rappresenta il secondo appuntamento del 2024 nell’ambito del Centro tecnico federale Fssi attivato grazie al progetto Sport Valley della Regione. Nella prima settimana dell’anno è stata la nazionale di volley femminile protagonista del raduno azzurro a Toano. Nelle prossime settimane, un programma di 15 raduni: a Ligonchio (basket maschile), a Villa Minozzo (basket femminile), ed altri ancora fra Castelnovo, Albinea e Scandiano (calcio a 11, tennis, padel, volley maschile, bowling e nuoto). Grazie al turismo sportivo, si concretizzano in montagna tante presenze.

s.b.