Tutti in scarpe da ginnastica. Inizia la festa di Vivicittà

Con i favori di una probabile bella giornata, la città vivrà tra oggi e domani un weekend di sport e partecipazione attiva. Tutto è pronto infatti per il Vivicittà, la manifestazione che da 40 anni anima i centri storici di tutta Italia e non solo. Si attendono due giorni di grande partecipazione, a partire da oggi con il programma di "Aspettando Vivicittà": dalle 15 in piazza della Vittoria bambini e adulti potranno divertirsi giocando a basket e volley, cimentarsi in scherma, tiro con l’arco, footgolf, discgolf, parkour, tennis ed entrare nella macchina del tempo con i Giochi tradizionali Uisp. I più giovani potranno testare le proprie competenze in ambito di circolazione stradale sul percorso di "bici in sicurezza", realizzato in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale. Alle 16 e alle 17 è prevista anche una narrazione di e con Marco Bertarini nel Foyer del Teatro Municipale Valli dal titolo "Il valore del sudore. Storie di sportivi". L’iniziativa si rivolge ai bambini dai 6 anni in poi ed è organizzata dalla Fondazione per lo Sport nell’ambito del progetto "Parole in movimento".

Altro input ecologico, la distribuzione gratuita di bustine di semi di piante mellifere.

Il clou motorio, agonistico e non, è fissato per domani quando si attendono in piazza circa 6.000 persone, tra bambini, scuole e famiglie, podisti amatori ed agonisti. Ad oggi gli iscritti alla gara competitiva sono 246, un numero destinato ad aumentare con le iscrizioni di domattina in piazza. Si parte alle 9,30 con ritrovo dalle 8. Le iscrizioni si possono effettuare anche in piazza della Vittoria oggi pomeriggio e domattina allo stand Uisp: il percorso agonistico riguarda il centro storico e si snoda su 10 chilometri.

Le non competitive su km 1,8, 2,8, 5 e 10; segnalati in loco eventuali divieti di transito e sosta. Per quanto riguarda i competitivi ci sono molti dei migliori reggiani, a partire da Roberto Boni ed Elena Fontanesi della Self Montanari e Gruzza. La manifestazione, come noto, è stata denominata la corsa più lunga del mondo, disputandosi in numerose città italiane e non solo. E mercoledì è pure prevista la gara all’interno della casa circondariale.

Ci saranno anche tanti studenti, 122 le scuole allertate, e in particolare la scuola con il maggior numero di iscritti si aggiudicherà un vero super premio: la possibilità di ospitare per una mattina il campione reggiano di basket Nicolò Melli che proprio quest’anno è il testimonial della manifestazione.