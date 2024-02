Ubriaco al bar aggredisce e minaccia un ragazzo: nei guai

Aggredito al bar senza un’apparente ragione. Un 25enne, mentre era in un locale di Vezzano, è stato avvicinato da un uomo di 45 anni residente in paese che, evidentemente ubriaco, lo ha afferrato senza alcun motivo per il cappuccio della giacca, strattonandolo. Lo ha poi pure raggiunto, rompendo una bottiglia di vetro. La vittima allora è tornata nel bar, ma qui è stata di nuovo raggiunta e aggredita dal 45enne che continuava la sua condotta nonostante il barista cercasse di fermarlo. All’arrivo dei carabinieri l’uomo è stato identificato e allontanato, ma subito dopo è tornato al bar raggiungendo nuovamente il giovane e prendendolo a schiaffi per poi dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. È stato richiesto di nuovo l’intervento dei carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato alla Procura di Reggio, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. L’origine dei fatti risale allo scorso primo febbraio, intorno alle 23 quando la vittima si trovava in un bar del paese dove veniva molestato dal 45enne che, in evidente stato di ubriachezza e senza alcun motivo, lo afferrava per la giacca strattonandolo. Il giovane, un 25enne reggiano, per evitare discussioni era uscito dal bar ma anche all’esterno è stato raggiunto dal 45enne che gli urlava contro con un coccio di bottiglia di vetro in mano e intenti minacciosi nei suoi confronti, rientrato per paura nel bar. Solo un secondo intervento dei carabinieri di Vezzano ha posto fine alle minacce del 45enne. Denunciato alla Procura della Repubblica reggiana a in ordine ai citati riferimenti normativi violati.

s. b.