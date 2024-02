Ubriaco, assale i carabinieri. Arrestato un uomo di 38 anni: era sotto sorveglianza speciale

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo che ha aggredito i carabinieri. È successo nel comune di Albinea. Il 38enne, residente nel reggiano, è finito nei guai nella giornata di martedì 20 febbraio. Nella prima mattinata alcuni cittadini hanno segnalato alla centrale del 112 la presenza di un uomo riverso a terra. Sono subito scattate le verifiche del caso. Sul posto, dopo l’allarme lanciato d’alcuni passanti, sono prontamente arrivati i carabinieri della stazione di Rubiera per eseguire gli accertamenti. I militari dell’Arma hanno notato il giovane in forte stato di agitazione a causa dell’uso smodato di bevande alcoliche. Il 38enne, alla vista dei carabinieri, è andato completamente in escandescenza mostrando da subito un comportamento aggressivo proferendo pure insulti di ogni tipo. Ha perfino minacciato di morte i carabinieri e cercato di colpirli.

È stato inoltre necessario l’ausilio da parte di una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio che ha operato assieme ai colleghi. Dopo alcuni tentativi di portare alla calma il 38enne, è stato quindi fermato e accompagnato successivamente in caserma.

È stato identificato. A seguito dei controlli, è emerso che l’uomo era gravato, dal 29 gennaio scorso, della misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 19 alle 7. Il 38enne aveva violato la misura della sorveglianza speciale. Inevitabili quindi i provvedimenti per il 38enne dopo l’episodio avvenuto l’altra mattina. È stato arrestato, a disposizione della Procura reggiana. Nessuna persona è rimasta ferita. Fortunatamente i carabinieri e altri cittadini non hanno infatti riportato lesioni a causa del comportamento violento da parte dell’uomo. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.