Ucraina allontanata per stalking. Il legale: "Presenteremo ricorso"

In tribunale a Reggio ieri mattina si è tenuta l’udienza di un processo nei confronti di una donna indagata del reato di molestie ai danni di un uomo di 63 anni di Gattatico. La donna, una 60enne nata in Ucraina e residente a Parma, era accusata di aver inviato molti messaggi telefonici al 63enne per chiedere di riallacciare i rapporti interrotti con comportamenti di gelosia nei confronti delle donne frequentate dalla vittima. La 60enne si era pure presentata nei luoghi frequentati dal 63enne per cercare di avvicinarlo e instaurare un dialogo con atteggiamenti anche provocatori. L’udienza ieri si è svolta davanti al giudice Matteo Gambarati. Il pubblico ministero ha chiesto il non luogo a procedere in quanto il reato è prescritto; la difesa della donna si è associata alla decisione. La 60enne, presente in aula, era difesa dall’avvocato Maurizio Attolini del Foro di Reggio. Nel frattempo è emerso inoltre che nei confronti della 60enne è stata emesso dalla questura di Parma un ammonimento di allontanamento dai luoghi frequentati dal 63enne per comportamenti di stalking. È stato emesso l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. La donna ha poi denunciato l’uomo per calunnia.

"Faremo ricorso – dice l’avvocato Maurizio Attolini – al provvedimento della questura per l’ordinanza di allontanamento dai luoghi frequentati dall’uomo. La mia assistita era indagata per molestie, reato ora prescritto. La 60enne ora ha denunciato l’uomo, con cui aveva avuto una relazione sentimentale, per calunnia". La donna è stata accusata di aver inviato, a qualsiasi ora del giorno e della notte, numerosi sms dai toni ingiuriosi ed aggressivi all’uomo, minacciato e molestato. È stato così costretto a cambiare le proprie abitudini di vita sulla scelta dei bar e supermercati, provocandogli un grave stato di ansia e timore anche per la propria incolumità.