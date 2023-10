"Uffici comunali mai aperti a Carpineti: Borghi: "Una polemica sterile"".

Il Pd di Carpineti critica l’Amministrazione per aver appeso alla porta del comune un cartello che informa i cittadini della chiusura degli uffici al pubblico nelle giornate di giovedì. "L’amministrazione non ha avvisato la cittadinanza e c’è chi si è trovato di fronte alla porta chiusa del Municipio senza avere alcuna giustificazione – affermano i dem – neppure le minoranze hanno avuto comunicazione di questa decisione, e delle ragioni che hanno portato alla riorganizzazione dei servizi. In questi mesi, diversi funzionari del comune di Carpineti hanno iniziato a lavorare anche con altre amministrazioni, per risparmiare risorse di un bilancio che vediamo sempre più faticoso. Questo rende però impossibile garantire un servizio continuativo per l’intera settimana e nei pomeriggi. Chi lavora non trova al pomeriggio gli uffici comunali aperti".

Immediata la replica del sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi: "Una razionalizzazione del lavoro, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore produttività e maggior benessere per i dipendenti, diventa per il Pd di Carpineti un’occasione di polemica. Già da tempo altri comuni della montagna hanno distribuito il ricevimento del pubblico in 5 giorni la settimana. Il fatto poi che diversi funzionari del comune lavorino per altri comuni dell’Unione, rientra nella normale amministrazione. Infine informo che, come lo stesso Pd di Carpineti afferma, sulla porta del Municipio c’è l’avviso dei nuovi orari di apertura al pubblico, riportato anche sul sito del Comune. In ogni caso ricordo che, anche nei giorni di chiusura al pubblico, le urgenze, come qualche volta può accadere per l’ufficio anagrafe, vengono evase".

