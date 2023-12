Ufficiali e Cavalieri: consegnate le onorificenze

Il prefetto Maria Rita Cocciufa (con il neo viceprefetto vicario, Caterina Minutoli) ha consegnato ieri le “Onorificenze al Merito della Repubblica”. Sono andate a 5 neo “Ufficiali della Repubblica” e 12 neo “Cavalieri della Repubblica”: Giovanni Giorgio De Vincenzo, titolare della “Abax arti grafiche srl”, Giuseppe Ferrari, libero professionista in business administration e insurance consulting, Enrica Ghirri, console provinciale e consigliere nazionale Federazione Nazionale Maestri del lavoro, l’Ammiraglio di Divisione Andrea Romani e il generale di Corpo d’Armata Nicola Zanelli che riceverà l’onorificenza il 19 dicembre insieme al “neocavaliere della Repubblica” Livia Garavelli, direttore di struttura complessa di pediatria al S. Maria Nuova. A ricevere l’attestato di “Cavaliere della Repubblica”, anche Emanuela Bedeschi, direttore del Servizio igiene e del dipartimento di sanità pubblica al S. Maria Nuova, il professor Giorgio Cangiano, docente di grafica pubblicitaria e fotografia in quiescenza, tre funzionari della Prefettura di Reggio, Carlo Chiari, Teodolinda Caputi e Mauro Daolio, poi Fabio Cottafavi, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Dino Fontana, titolare della “Sisteck srl.”, Pietro Gambarelli, imprenditore agricolo, Cristina Marchesi, direttore generale Usl di Reggio, Stefano Poma, comandante del Corpo Polizia Locale e responsabile Servizio di protezione civile del Comune di Reggio, Giacomo Scotto Di Clemente, segretario Associazione nazionale carabinieri, Sezione di S.Ilario D’Enza e Vito Turco, ispettore superiore della Polizia di Stato in quiescenza. Intervalli musicali eseguiti dagli allievi del Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti.