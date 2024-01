Ultimi giorni per conoscere il giurista Panciroli. E c’è anche la storia del Pio Istituto Artigianelli

E’ aperta fino al 5 gennaio, alla Panizzi, la mostra "Guido Panciroli giurista e umanista reggiano a 500 anni dalla nascita", a cura di Nicola Raimondi. Un piccolo viaggio tra manoscritti autografi di Panciroli, giurista e docente di diritto a Padova e Torino, di cui la Biblioteca Panizzi conserva proprio le note manoscritte al Digesto e le minute preparatorie delle sue lezioni. Una quindicina di esemplari a stampa delle sue opere, edte tra Cinquecento e Seicento, sono nitidi testimoni non solo dei suoi studi giuridici, ma soprattutto dei suoi interessi per l’antichistica tardoantica, per le magistrature del tardo Impero romano, per le "res memorabiles et deperditae", catalogo di cose straordinarie o sconosciute. Non mancano poi testimonianze della sua passione per la storiografia locale, con la sua Storia di Reggio, in otto libri, stampata solo alla metà del XIX secolo. Orari: 9-12,30 e 13,30-18. Per informazioni: 0522-456084.

E fino al 16 gennaio, sempre alla Panizzi, la mostra "La pastorale sociale di Don Zeffirino Iodi e la storia del Pio Istituto Artigianelli a Reggio", a cura di Roberto Marcuccio.