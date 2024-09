Un aiuto al commercio. In arrivo fondi regionali per cinque comuni

Un contributo economico come aiuto per il commercio nei centri emiliani. Ci sono anche cinque comuni della Bassa (Correggio, Reggiolo, Novellara, Guastalla, Campagnola), oltre a Reggio e Scandiano, tra gli enti che potranno ottenere benefici per il rilancio del commercio nell’ambito del progetto degli hub urbani e di prossimità. Si tratta di fondi regionali per ripensare le attività del commercio. Sono previsti contributi tra i 36mila i 22.500 euro. I progetti devono consentire di ripensare il tessuto commerciale in aree definite per aumentare i servizi per i cittadini e favorire l’attrattività. L’istituzione e l’attivazione degli hub commerciali è tra le misure della nuova legge sul commercio. Sono due le tipologie previste. La prima, l’hub urbano, è un’area nel cuore delle città e dei paesi che ha servizi ben consolidati ma problemi legati all’innovazione e alla rivitalizzazione, oltre a esigenze di sviluppo, valorizzazione e promozione. La seconda, l’hub di prossimità, è un’area urbana che, pur presentando una vocazione di sviluppo commerciale e turistico, ha bisogno di una integrazione di servizi fondamentali.