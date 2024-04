Un aiuto alle imprese del commercio. Presentato il bando regionale

La Regione Emilia- Romagna ha presentato un bando in cui sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro per sostenere le imprese del commercio di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi, anche polifunzionali. "L’obiettivo è supportare la riqualificazione delle attività, favorendo la rigenerazione degli spazi tramite interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento – spiegano dalla Cna –. Gli imprenditori potranno inoltre investire nell’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi ma anche prodotti tecnologici (software, hardware o licenze)".

Prefina Srl, società di Cna Re, offre ai suoi associati consulenza in merito al bando regionale, "aiutandoli a capire se possono rientrare tra i beneficiari, quali sono le spese ammissibili oppure le agevolazioni alle quali hanno diritto". Prefina Srl illustra inoltre le modalità e le tempistiche stabilite dalla Regione poichè le domande devono essere compilate, validate e inviate esclusivamente per via telematica durante il “click day” che inizierà alle 10 del 16 aprile.

"Questo bando è una buona opportunità per le imprese – sottolinea Dino Spallanzani, presidente provinciale Cna commercio – soprattutto in seguito a un periodo di forte crisi. Cna Reggio Emilia condivide gli obiettivi della Regione e si pone al fianco degli imprenditori, supportandoli per cogliere queste importanti opportunità con la competenza di Prefina Srl".

Per maggiori informazioni è possibile contattare Mauro Panizza (responsabile Cna commercio) all’indirizzo e-mail: cnacommercio@cnare.it