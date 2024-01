Un anno di polizia locale: il bilancio. Ogni giorno ci sono 6,5 incidenti

Un anno intensissimo per la Polizia locale. In occasione del suo patrono San Sebastiano, gli agenti reggiani hanno prima assistito nella basilica della Ghiara alla messa presieduta dal vicario generale monsignor Giovanni Rossi, poi partecipato alle celebrazioni in Sala del Tricolore. Lì il comandante Stefano Poma ha presentato la relazione annuale sull’attività del Corpo, alla presenza anche del sindaco Luca Vecchi, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del questore Giuseppe Maggese e dell’assessore alla Protezione civile Lanfranco De Franco.

Nel corso del 2023 la centrale operativa di via Brigata Reggio ha raccolto complessivamente 37.266 richieste d’intervento tra controlli specifici, incidenti stradali e segnalazioni di vario tipo. Essa ha svolto oltre 3.500 servizi di vigilanza all’interno dei parchi e nelle aree verdi della città, mentre quelli dedicati alla sicurezza stradale sfiorano i 2.200. Poma ha elencato alcuni dati generali: "Il numero di sinistri è ancora di 6,5 al giorno. Su 1500 incidenti rilevati, 58 hanno coinvolto monopattini, 246 ciclisti e 87 pedoni. Purtroppo sono in aumento le fughe dal luogo del sinistro, ma grazie alla videosorveglianza sono stati rintracciati 116 conducenti".

È da segnalare un significativo calo di incidenti mortali: 4 le vittime nel 2023, a fronte di 2.351 sinistri e 732 feriti. 16 tra i 116 già citati pirati della strada fuggiti dopo un incidente sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, in ordine al reato di omissione di soccorso; 230 in tutto le patenti ritirate, tra controlli su strada e accertamenti in conseguenza di sinistri: 160 per guida in stato di ebbrezza o uso di stupefacenti, 70 per altre violazioni. Per contrastare la microcriminalità e il degrado urbano sono stati effettuati 1.165 controlli totali, che hanno portato all’arresto di 14 persone per vari reati, 111 ordini di allontanamento, 37 sanzioni per violazioni delle limitazioni di consumo e vendita alcolici e 297 denunce a piede libero. Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di oltre 13 chili di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e marijuana, 4.300 euro di denaro frutto di traffici illeciti e 16 confische di documenti falsificati. I gruppi di "Controllo di Comunità" sono oggi 38 e si interfacciano in modo sistematico con il Comando reggiano: nel 2023 hanno segnalato 1.128 situazioni sospette poi verificate dagli agenti. Punta di diamante per il Corpo sono poi le attività di educazione stradale, per scuole di ogni ordine. I progetti "Maggio in strada", "Stradilandia " ed "Edustratombola" dedicati ai più piccoli hanno raggiunto oltre 1.600 alunni, mentre i progetti per medie e superiori hanno messo a disposizione di tutta la cittadinanza la campagna di comunicazione "Manifesto in città" e il musical interamente scritto e interpretato dai ragazzi "Passaggio sicuro": due date completamente sold out a dicembre al Teatro Cavallerizza. La Polizia locale reggiana ha aiutato anche, lo scorso maggio durante l’alluvione che ha colpito la Romagna, i colleghi di Molinella e del ravennate con 78 pattuglie per 156 agenti totali.

Tommaso Vezzani