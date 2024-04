Mauro Corradini è uno dei personaggi storici del Gattaglio. Da tempo immemorabile gestisce il conosciutissimo negozio di riparazione biciclette.

E visto che, data la chiusura del ponte, di fatto di esse non ne passano praticamente più, è tra i negozianti messi davvero in crisi dalla situazione.

"Dire che sono piuttosto penalizzato è poco – lamenta –. Prima passavano anche più di mille biciclette al giorno, adesso se ne passano tre è un miracolo. E anche chi ha bisogno di ripararla non viene più, ci sono altri negozi come il mio non troppo lontani. E quindi preferiscono andare lì. Facendo un confronto con gli anni scorsi, il mio fatturato è calato almeno del 40% in questi mesi. Mi era stato assicurato, dal sindaco Vecchi e dall’assessore Bonvicini, che in 200 giorni dall’abbattimento, avvenuto ai primi di ottobre, la nuova passerella sarebbe stata pronta. Sono passati e i lavori sono appena abbozzati. Hanno poi detto che sarebbe stata aperta a giugno, ma ora hanno spostato tutto a settembre, minimo. A questo punto considererei un successo se finissero entro il 2024".

"Subisco molto – sottolinea Corradini – questa situazione. E se pure è facile pensare che nelle prime settimane dopo la riapertura, ammesso che non avvenga davvero in pieno inverno, ci sarà un boom di passaggi, avrò vissuto un anno intero di grande sofferenza economica. E avere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti, come hanno promesso, è solo un piccolissimo palliativo".

g. g.