Un bando per recuperare l’ex scuola di Codisotto

E’ in fermento l’attività dei cantieri pubblici a Luzzara. Già da un mese sono stati avviati i lavori al teatro in centro, grazie a un finanziamento di 305mila euro da fondi della Regione e del Comune, che consentiranno l’aumento della capienza della sala con riapertura al pubblico anche dei palchi superiori, grazie a lavori di consolidamento, messa in sicurezza, completamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione, sistemi di rilevazione antincendio. Si sta inoltre per assegnare il bando per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex scuola di Codisotto, per un importo di quasi un milione. Si spera di poter concludere i lavori entro un anno e mezzo. L’edificio potrà ospitare sale polivalenti, associazioni, l’ambulatorio medico, spazi per incontri. Si punta a una convenzione con associazioni per poter tenere aperto in modo costante l’edificio per attività. In fase di ultimazione anche l’attività di cantiere all’ex scuole di Casoni, dove presto potranno tornare le attività del doposcuola, la sala civica e spazi per le associazioni.