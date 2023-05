Un concerto inaugura la mostra dedicata a Panocia e a Pavarotti

C’è un momento di arte, ma anche di ricordo e riconoscenza, alla fiera di Maggio di San Martino in Rio. Si tratta della mostra fotografica "Io, Panocia. Un’amicizia all’opera", che inaugura oggi alle 17 alla sala d’Aragona della Rocca Estense, col sindaco Paolo Fuccio e i familiari di Franco "Panocia" Casarini (nella foto):: la moglie Silvana, i figli Adriana e Gustavo e tanti amici di famiglia. E al termine dell’inaugurazione, alle 18, si terrà il concerto ad ingresso gratuito dal titolo "Un’amicizia all’opera", dedicato a Panocia e al suo grande amico Luciano Pavarotti, con la partecipazione del soprano Giulia Mazzola, del tenore Giuseppe Michelangelo Infantino e Paolo Andreoli al pianoforte. L’esposizione, alla Sala del Teatro e Sala delle Aquile in Rocca, è visitabile fino al 9 luglio, sabato dalle 10 alle 12,30 e nei festivi anche nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 19. Inoltre, per domani sera si svolge un pranzo di solidarietà ai Prati della Rocca, col ricavato pro alluvionati dell’Emilia-Romagna (tel. 338-7477177).