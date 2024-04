Un corso per cucire a macchina

Il cucito va oltre la semplice creazione di capi d’abbigliamento e oggetti tessili; è un’espressione di creatività e una fonte di orgoglio personale. Con questo spirito, viene annunciato il lancio dei corsi di utilizzo della macchina per cucire in presenza a Reggio, Castelnovo Monti, Villa Minozzo e Casina.

Ogni corso è ideato per chiunque desideri acquisire le abilità fondamentali del cucito, con particolare attenzione all’utilizzo efficace della macchina per cucire. I partecipanti saranno guidati da un’insegnante con oltre 40 anni di esperienza nel settore, e apprenderanno tecniche essenziali per padroneggiare la macchina e per realizzare progetti unici e personalizzati.

Il corso offre la possibilità di utilizzare le macchine messe a disposizione dall’organizzazione, rendendo l’apprendimento accessibile a tutti, indipendentemente dalle risorse disponibili. In aggiunta, chi possiede già una macchina riceverà consigli specifici su come massimizzarne le potenzialità. Aperto a persone di tutti i livelli di esperienza, il corso è particolarmente indicato per chi è alle prime armi. I posti sono limitati a dieci partecipanti. Il corso ha una durata di 4 lezioni, una volta a settimana. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 339 7508981.