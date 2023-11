Un defibrillatore al parco Vecchi

Un defibrillatore in dono alla comunità di Boretto. Arriva dalla generosità della famiglia di Lorenzo Beltrami e della ditta Emer srl. L’inaugurazione della donazione dell’importante apparecchio salvavita è previsto per domenica 3 dicembre alle 11,30 al parco Vecchi, a San Rocco di Boretto. Per l’occasione sono attesi rappresentanti della locale amministrazione comunale e pure un operatore della Croce azzurra locale, incaricato di illustrare ai cittadini il funzionamento del defibrillatore, in grado di salvare vite umane in caso di emergenza sanitaria.

Dopo i saluti e il simbolico taglio del nastro è previsto un rinfresco offerto dal Comitato Fiera di San Rocco di Boretto. Il defibrillatore resterà a disposizione nell’area ricreativa della frazione, pronto ad essere usato in caso di necessità e di emergenza sanitaria.