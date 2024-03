Un derby per ripartire. La Reggiana a Parma

La Reggiana (25) vuole ripartire subito. Alle 19,15 si apre il girone di ritorno di Serie C e la formazione granata è di scena in trasferta alla piscina "Negri" nel sentitissimo derby dell’Enza con Parma (15) con l’obiettivo di ritrovare la vittoria: nell’ultimo turno è arrivato infatti un pari beffardo nel big match con lo Sporting Lodi, dopo aver condotto di 2 reti a 1’ dalla fine, e la lotta per il vertice non permette pause. I granata comandano il girone con 3 lunghezze sul Mestrina, secondo, e 4 sul già citato Sporting, che se la stagione finisse oggi sarebbe escluso dai playoff: dopo il primo pari stagionale dopo una splendida cavalcata di 8 vittorie di fila, sarà interessante vedere la reazione a livello mentale degli uomini di Franceschetti, chiamati a bissare il successo dell’andata, quando in via Melato la contesa terminò col punteggio di 11-8.