Un etto di droga in auto. Arrestato un 24enne

Fermato in auto con oltre un etto di droga, ha tentato la fuga, ma è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio e resistenza. In manette un 24enne kosovaro, regolare sul territorio e con precedenti per violazioni del codice stradale, incappato ad un posto di blocco delle Volanti, in via Bismantova, in zona Crocetta. A bordo dell’auto vi erano due uomini. Durante il controllo il conducente si è mostrato insofferente. Così, è sceso dall’auto e ha tentato di scappare gettando una busta in un’aiuola. Inseguito, è stato bloccato dopo una decina di metri. All’interno della busta sono stati sequestrati 106 grammi di cocaina. Denunciato anche l’altro passeggero, un 23enne, albanese, perché clandestino.