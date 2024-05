"Un garofano rosso a casa tua"

Durante la giornata i candidati e volontari di Coalizione Civica saranno in giro in città per distribuire i garofani e parlare del programma.

Ecco il programma della giornata di oggi per gli attivisti di Coalizione Civica. dalle 10 alle 18 ’Spazio dei cittadini’ all’inizio di via Farini. "Se non puoi passare al banchetto a prendere il garofano scrivi a partecipa@coalizionecivica.re o chiama Vittorio 345 142 7955. Arriveremo a casa tua", fanno sapere gli attivisti. Sempre dalle 10 alle 13 "faremo porta a porta nei quartieri con i garofani e per parlare del programma per la città".

Dalle 15 adesione al corteo dei sindacati, ritrovo in Viale Montegrappa.

"Noi sosterremo Fabrizio Aguzzoli e lo voteremo alle elezioni dell’8 e 9 giugno", concludono gli attivisti della lista civica.