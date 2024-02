Un incontro dedicato a clima, ambiente e futuro

Un incontro dedicato a clima, ambiente, futuro che si svolgerà domani (10 febbraio) alle 9.45 al Palazzo del Capitano del Popolo di Reggio. È voluto e organizzato da Zonta Club International di Reggio Emilia, un’associazione internazionale al femminile che tra le sue linee guide ha quella pensare alle donne, madri o insegnanti o imprenditrici, il cui compito è di educare alla nuova evenienza della transizione climatica e ecologica. I giovani sono gli interlocutori a cui rivolgersi perché il mondo di domani li vedrà protagonisti nell’affrontare la mutate condizioni ambientali. Di questi temi parliamo con la classe 2ªL Bus, che presenterà un progetto svolto nei mesi scorsi dal titolo Ecosapiens (il clima ci dà una lezione) che si lega al tema della mitigazione adattamento. Gli studenti della classe di 2ª Bus liceo scientifico relazionerà ai coetanei di altre scuole reggiane presenti in sala e a tutto il pubblico sulle ricerche realizzate sul territorio relative a questi temi di pressante urgenza. Giovani che parlano ad altri giovani di emergenze che riguardano il loro futuro. A seguire le voci di autorevoli esperti come Walter Ganapini, Massimiliano Muggianu, Ugo Pellini e Paola Semeghini, docente che ha dedicato tempo e didattica a proporre e sviluppare i progetti degli studenti. Proporranno una vasta panoramica che affronta questi temi da diverse angolazioni e prospettive. L’assessora Carlotta Bonvicini porterà il suo saluto all’inizio dei lavori. La giornata è dedicata anche a Edmea Sorrivi Guidetti (nella foto sopra), già fondatrice di Zonta a Reggio Emilia, che già come docente ben oltre 30 anni fa, curò il tema nascente dell’ecologia nelle scuole.