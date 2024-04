Un incontro sulla sessualità rivolto alle donne

Un incontro sul tema "Educare alla sessualità" è in programma stasera alle 21 al centro culturale Zavattini di Luzzara, nell’ambito del Progetto Europeo sull’educazione sessuale, di genere e multiculturale, a cui partecipa anche l’Università di Reggio. Si tratta di un incontro sull’educazione alla sessualità rivolto a donne della fascia d’età compresa tra i 20 e i 100 anni. Relatore è la Fabiola Pavone, esperta in consulenza sessuologia. Viene consegnato un questionario da compilare in forma anonima. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.edsex.es.