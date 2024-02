Un modellino per la nostra città ideale ricca di parchi, orti urbani ed energia rinnovabile

La città ideale. Prima delle vacanze di Natale, ci è stato proposto un interessante progetto sull’ecologia, che si è sviluppato all’interno della classe III A: la professoressa di lettere ci ha guidati nella costruzione della nostra città ideale ed eco-sostenibile.

Abbiamo iniziato col dividerci in gruppi, che avrebbero dovuto creare un modellino da presentare e realizzato con materiali riciclati, assieme ad una presentazione; in questo modo abbiamo esercitato le nostre capacità di collaborare, di prendere decisioni ecologiche e di applicare quanto imparato nelle lezioni di educazione civica tenute da diversi docenti.

Il modellino si è sviluppato non solo in classe, ma anche a casa, dove ci siamo impegnati per dare vita alle nostre idee usando scatole, sassi, sabbia, muschio o mattoncini da costruzione e sorpresine degli ovetti di cioccolato.

Abbiamo basato la nostra idea su una città ideale, senza barriere e discriminazioni; siamo partiti unendo tutte le idee dei membri del gruppo.

Questo ci è servito anche per creare una nostra idea di comunità di gruppo e delle leggi uguali per tutti.

Dopo le presentazioni, possiamo dire che i gruppi hanno avuto idee simili; ad esempio le nostre città ideali erano molto verdi, ricche di parchi (qualcuno si è ispirato a Central Park), condomini con giardini verticali, orti urbani dove coltivare verdure a km 0 e dare lavoro a chi non ce l’ha, piste ciclabili e marciapiedi per spostarsi senza inquinare. Qualcuno ha avuto idee quasi futuristiche, con veicoli alimentati a idrogeno, a elettricità o a levitazione magnetica e fabbricati con materiali riciclabili infinite volte, come l’alluminio.

Abbiamo inoltre notato che le nostre città sono state immaginate vicino al mare, così da poter sfruttare due fonti rinnovabili di energia: sole e vento. Infatti i nostri edifici sono ricoperti da pannelli solari e non mancano le pale eoliche.

Un gruppo, inoltre, ha utilizzato anche un famosissimo videogioco con biomi e cubi, per rendere più reale la propria città. Insomma, anche giocando si impara.

Classe III A