Un pioppo cede all’improvviso. Si abbatte su due vetture in sosta

Danni a un paio di auto in sosta, ma per fortuna nessuna conseguenza alle persone, per la caduta di un grosso pioppo, che ha ceduto all’improvviso nel primo pomeriggio di ieri in via Roma, in un parcheggio a ridosso dell’argine del cavo Tresinaro, alle porte del centro di San Martino in Rio. Si tratta di un’area di competenza del Consorzio di bonifica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza. Presenti pure il sindaco Paolo Fuccio, la polizia locale e i tecnici del Consorzio di bonifica.

Per motivi di sicurezza in questi giorni saranno tolte altre tre simili piante, considerato il rischio di ulteriori cedimenti dovuti a possibili infiltrazioni nascoste, che possono formarsi nella parte sottostante della pianta. Parte del parcheggio è stata chiusa, in attesa di concludere le varie operazioni di messa in sicurezza dell’area.