Un water nella campana verde

E’ chiaramente scritto che il contenitore deve accogliere vetro, lattine e barattoli, con il messaggio di non gettarvi materiale in ceramica. Ma qualcuno non deve aver capito questa informazione, o forse ha preferito evitare di capirla. E così nella campana per la raccolta differenziata di vetro e lattine c’è finito anche un… water. E non è tutto. Nella stessa area, infatti, sono stati abbandonati degli scarti di arredi, molto probabilmente frutto di qualche rinnovo di un’abitazione, con il vecchio mobilio e accessori vari. E dire che è attivo un apposito servizio di raccolta di simili materiali nelle isole ecologiche, oltre che con recupero gratuito a domicilio. Tra poco saranno attivate le fototrappole.